Bodrum'da çatıdan düşen aşçı hayatını kaybetti

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Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, evinin çatısında tamirat yaparken dergesini kaybederek yaklaşık 20 metreyükseklikten düşen Ahmet Zeybek (54), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kızılağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Ahmet Zeybek, evinin çatısında tadilat yaptığı sırada yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. Zeybek'i yerde hareketsiz gören yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde aşçı Ahmet Zeybek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Zeybek'in cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2021-12-21 22:55:44



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