Köyceğiz’de tamamlanan kütüphaneler hizmete açılıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bir okul daha kütüphaneye kavuştu.

Köyceğiz’de “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesi kapsamında tamamlanan Beyobası İlkokulu Kütüphanesi, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, Okul Müdürü Ali Aydoğan, öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile açıldı.

Öğrenciler okullarında kütüphane kurulmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, katkısı bulunan herkese teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.