Başkan Gürün’den yeni yıl mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 2021 yılını geride bırakıp 2022’ye girilirken tüm vatandaşların yeni yılını kutladı.

Yeni bir yılın sil baştan yeni umut, heyecan, sağlık ve mutluluk getirmesini dilediğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün geride bıraktığımız yılın izlerini yüreğimizde, tecrübesini yaşamımızda hissederek yeni bir yıla girdiklerini söyledi ve tüm vatandaşların yeni yılını kutladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “2021 yılı ülkemiz ve Muğla’mız için unutamayacağımız anıları barındıran, Türk Milleti’nin en büyük felaketlerde nasıl kenetlendiğini, her ne olursa olsun asla umutsuzluğa kapılmamızı bizlere bir kez daha gösteren zorlu bir yıl oldu. Muğla tarihinin en büyük yangın felaketini yaşadığımız 2021 yılında birlik ve beraberlikle her felaketi göğüsleyebileceğimizi bir kez daha yaşayarak gördük. Şehrimizde yaşanan yangınlarda birlikte aile birlikte Türkiye olduk. Kararan umutları el birliği ile yeşerttik. Kahraman sağlık çalışanlarımızın salgınla mücadelesi bu yıl da hız kesmeden devam etti.

Muğla’mızda geride bıraktığımız yılda 13 ilçemizde hizmetlerimize hız kesmeden devam ettik. Yatırımlarımızla ilçelerimize değer katmaya, toprağını işleyen üreticimize destek olmaya devam ettik. Hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu, sağlığı ve en önemlisi de yüzlerinde gülümseme olabilmek için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz.

2022 yılının da dünyaya ve ülkemize mutluluk, huzur, barış, ekonomik refah ve en önemlisi sağlık getirmesini diliyorum. Herkesin birbirine, kurumlara güvendiği, sevgi, hoşgörü, güler yüzün yüreklerde, barışın tüm coğrafyalarda yaşandığı, adil, eşit ve ekonomik refahın yükseldiği bir 2022 yılı umut ederek tüm hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyorum.” dedi.

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