Marmaris’te belediye ekiplerinden yağmur mesaisi

Marmaris’te meydana gelen sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken Marmaris Belediyesi ekipleri 24 saat mesai yaparak sıkıntıları bertaraf etmeye çalıştı.



Marmaris’te sağanak yağış hayatı olumsu etkiledi. Son 24 saatte 150 kilogram yağmurun düştüğü Marmaris’te bazı mahallelerde su baskınları yaşandı. Çarşamba gününden sabah saatlerinden beri etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Bozburun, İçmeler ve Hisarönü ve Siteler mahallelerinde olumsuzluklar yaşandı. Öte yandan yaz aylarında yangının meydana geldiği bazı bölgelerde ağaçların yanması nedeniyle tepelerden inen yağmur ve kaya parçaları nedeniyle yollar kapandı. Marmaris Belediyesi ekipleri 24 saat mesai yaparak sıkıntıları bertaraf etmeye çalıştı.



Marmaris’te belediye ekipleri ilk andan itibaren sorunlara müdahale etti. İtfaiye, MUSKİ, jandarma ve polis ekipleriyle birlikte gece boyunca sıkıntılı noktalarda konuşlanan ekipler yol kapanması, mazgal temizliği, dere yataklarının kontrolü, ağaç devrilmesi, su baskını gibi olaylara . Belediye ekipleri gündüz de aynı mesaiye devam etti. Gün ağarmasıyla birlikte iş makineleri ile temizlik çalışması yapan ekipler su baskını meydana gelen evlerde suyun tahliyesi için vatandaşlara yardım etti. Ayrıca yağmurla birlikte gelen yaprak, ağaç dalı, çamurlarda gün boyu temizlendi. Ayrıca Ahu Hetman İlköğretim Okulu’nun bahçesine dolan yağmur suyu da duvar delinerek tahliye edildi.



Ekiplerin gece boyunca riskli olan her noktada nöbette olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Çarşamba akşam saatlerinden itibaren hem birim müdürlerimiz hem de teknik ekiplerimiz bölgedeydi. Sürekli olarak onlardan sıkıntılı noktalar, yaşanan sorunlarla ilgili bilgi aldım. Bazı noktalarda su baskını, yol kapanması gibi sıkıntılar meydana gelse de anında müdahale ederek sorun büyümeden önlendi” dedi. Başkan Oktay, ekiplerin evlerinde su baskını meydana gelen vatandaşlara da gerek suyun tahliyesi gerekse eşyaların çıkarılmasıyla ilgili yardım ettiğini de sözlerine ekledi.

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