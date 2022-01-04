250 bin liralık cep telefonu çalan hırsız tutuklandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde vitrin camını kırarak girdikleri elektronik mağazasında 250 bin lira değerinde 8 cep telefonu çalan ve adliyeye sevk edilen 2 kardeşten biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıkarken, hırsızlık anları saniye saniye kameralara yansıdı.



Olay, 18 Aralık 2021 Cumartesi akşamı Tepe Mahallesi’nde bir elektronik eşya mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin camını kırarak içeri giren hırsızlar piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan 8 cep telefonu ve aparatlarını çalan kişiler kayıplara karıştı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine geldikleri iş yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler, içlerinde soyulan işyerinin de bulunduğu 13 ayrı iş yerinin kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızlığı yaptığı öne sürülen Y.G.T. (18) ve kardeşi M.Ö.T.'nin (17) eşkâlini tespit etti. Asayiş ekipleri tarafından teknik ve fiziki takibe alındıktan sonra savcılık talimatı ile alınan arama kararı ile iki kardeşin kaldığı düşünülen üç farklı adrese baskın düzenlendi. Kardeşlerin yakalandıkları evde yapılan aramalarda 6 tane cep telefonu ele geçirildi.



Asayiş Büro Amirliğine getirilen suça sürüklenen çocuk M.Ö.T. ile ağabeyi Y.G.T. nöbetçi avukat ve pedagog aracılığıyla verdikleri ifadelerinde üzerlerine atılan suçlamaları kabul ederek telefonlardan 2 tanesini İzmir’e giderek sattıkları yönünde ifade verdikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.G.T. ve kardeşi M.Ö.T., 'nitelikli hırsızlık' iddiası ile Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi. 2 kişi de çalıntı mal alışverişi hakkında gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki kardeşten Y.G.T. tutuklanarak ceazevine gönderilirken, M.Ö.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı

Hırsızlık anına ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıkarken, olay anbean kameralar tarafından kaydedildi. Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, şahıslardan biri camı kırarak içeri giriyor, diğeri ise dışarıda gözcülük yapıyor. İçeri giren şahıs piyasa değeri yaklaşık olarak 250 bin TL olan 8 telefon ve aparatlarını saniyeler içerisinde çalarak aynı yolla dışarı çıkıyor.

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