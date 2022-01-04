"Bodrum Tarihi" kitabının tanıtımı yapıldı

Profesör Avram Galanti’nin 1945 yılında yazdığı ve sadeleştirerek yeniden yayınlanan “Bodrum Tarihi” adlı kitabı tanıtılarak, Galanti’nin büstünün açılışı yapıldı.

Profesör Avram Galanti’nin Halikarnassos’tan itibaren Bodrum’un tarihini kaleme aldığı “Bodrum Tarihi” adlı kitabı, Bodrum Belediyesi Kültür Yayınları arasında tekrar yayınlanarak, kentin kültürüne yeniden kazandırıldı. Arkeolog A. Rasim Özgürel tarafından sadeleştirilen, Bodrum Belediyesi yayın kurulu tarafından baskıya hazırlanan kitap, Umurça Parkı’nda düzenlenen bir toplantı ile tanıtıldı. Etkinliğe, Türk Yahudi Toplumu Başkan Vekili Moris Levi, Musevi Dini Yapı Koordinatörü Haim Hason, Musevi Cemaati Koordinatörü Rav Peres ve Mezarlık Bağışçısı Sibel Haleva’nın aralarında olduğu davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Aras, bir kentin başına gelebilecek en güzel şeyin o kentin anlatılması olduğunu dile getirerek, “Yazarlar kentlerin görünmez yüzleri gibidirler. Yazdıklarıyla kentimize ruh verirler. Biz Avram Galanti’ye Bodrum’a ruh verdiği için şükran ve minnetlerimizi buradan sunuyoruz. Ona selam olsun diyoruz. Sizler de bizler de Bodrum’u okudukça daha çok tanıyacağız. Tanıdıkça daha fazla Bodrumlu olacağız diye düşünüyoruz” dedi.

Türk Yahudi Toplumu Başkan Vekili Moris Levi ise Bodrum’da Yahudi varlığının pek bilinmediğine işaret ederek, “M.S. 70 yılından beri burada Yahudiler hep yaşamışlar. Çok da ilginç bir bilgi öğrendim. Romalılar bugünkü İsrail’den Yahudileri sürdükten sonra bir kolunu da Mısır’a köle olarak satmışlar. O köleler arasından kaçanlar ilk Bodrum ve Milas’a gelmişler ve buradaki Yahudi nüfusun çekirdeği böyle oluşmuş. Avram Galanti doğduktan çok kısa bir süre sonra nüfus sayımı yapılıyor ve 8788 tane Yahudi’nin yaşadığı belirleniyor. Bir de okul var. Avram Galanti bu okuldan çıkıp Rodos’ta 3 dilde ders veriyor. Demek ki bu bölgedeki insanlar kültüre çok önem veren insanlar. Hocamızı hatıra getirdiğiniz ve bize tekrar hatırlattığını için size çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Profesör Avram Galanti’nin Umurça Parkı’ndaki büstü törenle açıldı. Umurca Parkı’ndaki etkinliğin ardından Yokuşbaşı Mahallesi'nde bulunan Yahudi cemaatine ait, elden geçirilen ve yeniden düzenlenen Musevi mezarlığı ziyaret edildi, dualar edildi. Mezarlık anahtarı Mezarlık Bağışçısı Sibel Haleva tarafından sembolik olarak Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teslim edildi.

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