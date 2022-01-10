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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaca, Pazarcılar Odası Başkan Adayları ile bir araya geldi

İHA

Karaca, Pazarcılar Odası Başkan Adayları ile bir araya geldi

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, GES Projeli Kapalı Pazaryeri’nde, Fethiye Sabit ve Seyyar Pazarcılar Manavlar Odası Başkan adayları, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Karaca, pazar girişinde Fethiye Sabit ve Seyyar Pazarcılar Manavlar Odası Başkan adayları ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan adayları ve yönetimlerinin de yer aldığı görüşmede, pazarcı esnaflarının sorunları masaya yatırıldı. Mevcut Başkan Adem Hıra ve tüm başkan adayları, GES projeli kapalı pazaryerinin yapımından dolayı Karaca’ya teşekkür ederek, “Mevcut pazaryerimizin yıllardan beri sorunu olanı üstünün kapatılmasıyla ilgili gerekli adımları atan başkanımıza öncelikle teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda güneş enerjisiyle kendi elektriğini üreten bir pazaryeri olması da çevreye ne kadar değer gösterdiğinin bir göstergesidir. En önemli sıkıntılarımızdan birisi olan pazaryerinin üstünün kapatılmasına çare olmasından dolayı tekrar tekrar başkanımıza teşekkür ederiz” dediler.

Pazarcıların diğer sorunlarının da masaya yatırıldığı görüşmede Başkan Karaca, tüm sorunları not alırken aynı zamanda başkan adaylarına da bu süreçte başarılar diledi. Karaca ardından pazarcı esnafları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

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