Muğla’da bir yıllık yağmur 4 günde yağdı Muğla’da 9-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen yoğun yağışlarda Bodrum, Marmaris, Menteşe ve Milas’a bir yılda yağan yağmur 4 günde yağdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler kapsamında yoğun yağışların yaşandığı 912 Ocak tarihlerinde 4 ilçede 1 yıllık yağış oranları kadar yağış gerçekleşti.

Bodrum’da 2021 yılında metrekareye 296 kg yağış düşerken, 913 Ocak tarihleri arasında metrekareye 262 kg yağış gerçekleşerek yıllık yağışın yüzde 89’u bu tarihlerde alındı. Marmaris’te 2021’de metrekareye 679 kg yağış düşerken, 913 Ocak tarihleri arasında 626 kg yağış düştü. Menteşe’de ise 2021’de 679 kg ölçülen yağış miktarı 4 günde 829 kg olarak ölçüldü ve yıllık oranın fazlası kadar yağış gerçekleşti.

2021 yılında 355 kg yağış alan Milas 4 günde 488 kg ile yıllık yağış oranının fazlası gerçekleşti. 2022 yılının ilk günlerinde özellikle orman yangınlarından etkilenen bölgelerde sel ve taşkınlara sebep olan yağışlar 2021’de alınan yağış miktarlarına ulaştı.

2021’de bir önceki yıldan daha az yağış düştü

Alınan verilere göre Köyceğiz ve Fethiye hariç 11 ilçede 2021 yağış oranlarında 2020’ye göre düşüş yaşandı. Köyceğiz’de 2020’de 656 kg yağış alınırken 2021 yılında metrekareye 676 kg yağış alındı. Fethiye’de ise 512 kg yağış oranı 2021’de 549 kg oldu. İki ilçede yağış oranları artış gösterirken 11 ilçede ise bir önceki yıla göre düşüş yaşandı.

Son 30 yılın ortalaması alındığında ise 2021’de Dalaman bu ortalamanın yüzde 29’u, Bodrum yüzde 41’i, Yatağan yüzde 53’ü, Marmaris yüzde 45’i, Köyceğiz yüzde 62’si, Fethiye yüzde 64’ü, Seydikemer yüzde 56’sı, Milas yüzde 50’si, Ortaca ve Datça yüzde 60’ı, Kavaklıdere yüzde 69’u, Menteşe yüzde 59’u ve Ula yüzde 54’ü kadar yağış aldı.

Geyik ve Mumcular barajında oranlar düştü

Yapılan incelemelere göre elde edilen veriler arasında baraj oranlarının 2020 yılına göre düşüşte olduğu görüldü. Bodrum ve bölgesini besleyen Geyik ve Mumcular Barajında oranlar tehlikeli seviyelere düştü. 2020 yılında yüzde 79 olarak ölçülen Geyik Barajı 2021’de yüzde 59’a, Mumcular Barajı yüzde 59’dan yüzde 28’e düştüğü görüldü. Alınan yağışlara rağmen Bodrum’u besleyen Geyik Barajı 2020 seviyesinin altında, Mumcular Barajının yüzde 61 seviyesinde olduğu görüldü.

MUSKİ, “İklim değişikliğine uyum sağlamalı, su tasarrufu yapmalıyız”

MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında yapılan açıklamada 4 günde alınan yağışlar sonrasında barajların doluluk oranı bir nebze artsa da geçtiğimiz yılların altında kalmasının üzerine düşünülmesi gereken bir konu olduğu belirtildi. Açıklamada, “Yağış oranları ve baraj doluluk oranları ne yazık ki her geçen yıl bir önceki yıldan daha da alt seviyelerde kalıyor. Son günlerde alınan yağışlarda özellikle yangın bölgelerinde toprak üstü katman nedeniyle yeteri kadar yeraltına ulaşamayarak su baskınlarına neden oluyor ve kaynağa yeteri kadar etki etmediği görülüyor. Doğanın sahibi değil, bir parçası olduğumuz gerçeğini hatırlayarak iklim değişikliğine uyum çalışmalarına hız verilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha canlı olarak yaşadık. Burada vatandaşlarımıza düşen suyun kullanımında daha dikkatli olmalarıdır. Su yönetimi politikalarına şekil veren idarelerin tüm stratejilerini bu eksende üretmeleri artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Havza bazlı planlama ve üst havza önlemleri kapsamında özellikle yangın bölgeleri ve Bodrum ilçemiz başta olmak üzere sel kapanlarının ve teresubat tutucularının ivedilikle hayata geçirilmesinin şehrimiz adına önemli bir başlangıç olacağı düşüncesindeyiz. Kurumumuz olarak yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları da bu yönde sürdürmeye devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

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