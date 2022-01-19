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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Millet İttifakıyla Ankara’da

İHA

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Millet İttifakıyla Ankara’da

Bodrum’da Millet İttifakı’nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İYİ Parti’nin ilçe başkanları, meclis üyeleri ve Bodrum Belediye Başkanı Aras, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti. Kılıçdaroğlu ile görüşen heyet daha sonra Meral Akşener ile bir araya gelerek istişarede bulunacak.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Nevzat Kanber, CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri ile Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü Serkan Aloğlu’nun yer aldığı heyet, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gittikleri Ankara’da bugün ilk olarak Aslanlı Yol’dan yürüyerek Anıtkabir’de Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Başkan Aras, ziyarette ayrıca Anıtkabir Şeref Defteri’ni imzaladı.

“Atamıza; minnet, özlem ve saygıyla”
Anıtkabir ziyaretinden oldukça duygulanan Başkan Aras, Şeref Defteri’ne şunları yazdı: “Milli Mücadelenin başlangıcının ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüne tanıklık ettiğimiz milletimiz için hizmet etme şerefine eriştiğimiz bu eşsiz dönemde tüm yaşamımız boyunca yürüdüğümüz yolunuzdan ayrılmayacağımıza, gösterdiğiniz ilke ve hedeflere sadakatle bağlı olacağımıza, yüce milletimizin ve Cumhuriyetimizin nice yüz yıllar boyunca payidar kalması için tüm varlığımızla çalışmayı sürdüreceğimize manevi huzurunuzda söz veriyoruz. Minnet, özlem ve saygılarımızla.”

Kurtuluş Şavaşı’nın anlatıldığı sergi salonunu gezen Bodrum Millet İttifakı heyeti, Anıtkabir ziyaretinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) geçerek CHP grup toplantısına katıldı. Başkan Ahmet Aras, ilçe başkanları ve meclis üyeleri grup toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu; “Millet ittifakı belediyeleri halkın belediyeleridir”
Bodrum Millet İttifakını oluşturan heyeti makamında kabul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Millet İttifakı belediyeleri, halkın belediyeleridir. Hiçbir ayrım gözetmeden uyum ve dayanışma içinde halk için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çıkaracağımız cumhurbaşkanı adayı da yine Millet İttifakının adayı olacaktır."

Görüşme sonunda Başkan Aras tarafından Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na, Devrim Erbil’in eseri takdim edildi. Ankara temaslarının ilk günü Anıtkabir ve Kılıçdaroğlu’na ziyaretlerde bulunan heyet, yarın İYİ Parti grup toplantısına katıldıktan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelerek istişarede bulunacak.

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