Yasa dışı silah ticaretine 57 bin 428 TL ceza Seydikemer ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişide 30 adet ruhsatsız av tüfeği ile 8 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken 57 bin 428 TL idari para cezası uygulandı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde silah alım satımı yapıldığı ve izinsiz silah tamir atölyesi işletildiği bilgisini alan Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirdi.

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ortaköy Mahallesinde S.Y. ve C.Y. isimli şüphelilerin ev ve eklentilerde yaptığı aramada, izinsiz olarak silah tamir atölyesi olarak kullanılan binada 30 adet ruhsatsız av tüfeği ve 8 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Şüpheliler Fethiye Cumhuriyet Savcısının talimatı ile iadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, yasadışı silah ticareti yapmak suçundan 57 bin 428 TL idari para cezası uyulandı.

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