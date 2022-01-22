Bodrumspor - Diyarbekirspor: 1-0

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BODRUM, (DHA)STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Bayram Başkan (xx), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Şafak Nalbantoğlu (xx)

BODRUMSPOR: Ali Türkan (xxx) Üzeyir (xxx), Süleyman Özdamar (xxx), Muhammet (x), Cenk (x) (Dk. 46 Bahadır xx), Erkan (x) (Dk. 60 Celal xx), Samet (xxx), Süleyman Güneş (xx) (Dk. 79 Halil İbrahim xx), Burhan (x) (Dk. 73 Ali Eren xx), Oğuzhan (x) (Dk. 46 Seçkin xx), Berk İsmail (xxx)

DİYARBEKİRSPOR: Atakan (x) Şaban (x), Baran (x), Emir Can (x), Emrullah (x), Seymen Yağmur (x) (Dk. 60 Serdar x), İbrahim (xx), Şahin (xx), Şerif (xx), Serhat Enes (x), Cihan (x) (Dk. 85 Bilal)

GOL: Dk. 77 Berk İsmail (Bodrumspor)

KIRMIZI KART: Dk. 71 Muhammet (Bodrumspor)

SARI KART: Emircan (Diyarbekirspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 21'inci hafta mücadelesinde Bodrumspor evinde Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada ev sahibi ekibin golünü 77'inci dakikada Berk İsmail kaydetti. Bodrum ekibinde 71'inci dakikada Muhammet direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla üst üste 2'nci galibiyetini alan Bodrumspor 37 puana ulaşıp maç fazlasıyla Play-Off hattına girerken, 3'te 3 yapma fırsatını kaçıran Diyarbekirspor 25 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Muğla BODRUM

2022-01-22 14:58:47



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