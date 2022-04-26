Tarihi bina 155 yıldır vatandaşlara hizmet ediyor Başkan gürün, bu yapıları korumak için çalıştıklarını belirtti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi bina 155 yıldır vatandaşlara hizmet ediyor Başkan gürün, bu yapıları korumak için çalıştıklarını belirtti

İHA

Tarihi bina 155 yıldır vatandaşlara hizmet ediyor Başkan gürün, bu yapıları korumak için çalıştıklarını belirtti

Muğla Belediyesi zamanında restore edilen ve özgün yapısı ile dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binası 155 yıldır Muğla’ya hizmet etmeye devam ediyor. Binanın restorasyonu için büyük çaba sarf eden Başkan Dr. Osman Gürün, bu yapının geçmiş ve gelecek arasında mükemmel bir köprü kurduğunu, böyle tarihi yapıların korunması için çalıştıklarını belirtti.

Osmanlı’da Hükümet konağı, Cumhuriyet sonrası valilik, adliye ve son olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binası olarak kullanılan yapı yıllardır Muğla’ya hizmet etmeye devam ediyor. Muğla Belediyesi döneminde aslına uygun olarak restore edilen bina, özgün mimarisi, tavan işlemeleri ve tarihi yapısı ile dikkat çekiyor. Uzun bir dönem adliye binası olarak kullanılan yapıyı ziyaret eden vatandaşlar geçmişin izlerine yakından tanıklık ediyor.

Başkan Gürün; “Muğla tarihini, kültürünü, değerlerini yaşatan bir binada vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz”
Tarihi binayı Muğla’ya kazandıran ve aslına uygun olarak restore edilmesi için büyük çaba sarf eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün, hükümet konağı, valilik, adliye ve başkanlık binası olarak kullanılan yapının sadece bir bina olmadığını inşaatından malzemesine, mimarisinden çalışan ustalarına, tavan işlemelerinden korunmuş yapısına bir tarihe ev sahipliği yaptığını, geçmişle gelecek arasında mükemmel bir köprü kurarak gelen misafirlere Muğla’yı özetlediğini belirtti.

Başkan Gürün; “Muğla tarihine sahip çıkan, kültürel değerlerini koruyan bir şehir. Belki de tarihin babası Herodot’un Muğlalı olmasından kaynaklanan özüne sahip çıkan ve bunu geleceğe aktarmak isteyen bir şehir. Yerel yönetimler olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren büyük bir geçmişe sahip şehrimizdeki değerleri korumayı, gün yüzüne çıkarmayı, restore ederek hayat vermeyi vazife edindik. Bunlardan biri de büyük bir çaba ile şehrimize kazandırdığımız eski adliye şimdiki Büyükşehir Belediyesi başkanlık binamız. Muğlalılar için çok özel bir bina olan ve onlara farklı duyguları aynı anda yaşatan binamızı 2003 yılında devraldıktan sonra aslına uygun olarak restore ettirdik ve hizmete sunduk. Sadece bir binayı değil aynı zamanda bir tarihi, Osmanlı’dan Cumhuriyetimize uzanan bir devri, Türk ve Rum ustaların emeğini, Muğla mimarisinin, ustalığının izlerini, ahşabın sanat eseri gibi işlenmesini bu binada yaşatıyoruz. Muğla’ya ilk kez gelen ve binamızı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimizin belleklerinde Muğla bu yapı sayesinde tarihi yapılarını, değerlerini koruyan, yüksek, her salonda farklı tavan işlemeleri ile sanata, yaşam alanlarına önem veren bir şehir olarak kalıyor. Bu tarihi yapı aslında geçmişle gelecek arasında mükemmel bir köprü kurarak gelen misafirlere Muğla’yı özetliyor” dedi.

Binanın Tarihçesi
1867 yılında Menteşe Liva’sının hükümet konağı olarak inşa edilen binanın planı, devrin jandarma komutanı Şamlı Binbaşı Hüseyin bey tarafından Şam’daki bir konaktan esinlenerek çizilmiş. Binanın ikinci katı 1889 yılında Muğla mutasarrıfı Cafer Paşa tarafından yaptırılmış, binada Rum ustalar da çalışmıştır. Bina Cumhuriyet döneminde 1949 yılına kadar Valilik olarak kullanılmış, Valilik bugünkü Cumhuriyet Meydanı’ndaki yerine taşınınca Adliye binası olarak kullanılmıştır. 2003 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Belediye Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere Muğla Belediyesi’ne devredilmiştir. Muğla Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilen bina 2006 yılından beri vatandaşlara hizmet vermektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Fikir Sağlığı Heykeli'ndeki aynayı 9 yaşında çocuk kırmış
YEREL HABERLER 'Fikir Sağlığı Heykeli'ndeki aynayı 9 yaşında çocuk ...
Bodrumlu turizmciler uyardı, bayramda rezervasyon yaptırmayan yerli turist kapıda kalabilir
YEREL HABERLER Bodrumlu turizmciler uyardı, bayramda rezervasyon ...
Marmaris’ten tanıtım atağı
YEREL HABERLER Marmaris’ten tanıtım atağı
AFAD uzmanlarından Menteşe Belediyesi personeline eğitim
YEREL HABERLER AFAD uzmanlarından Menteşe Belediyesi personeline ...
Yatağan’da ‘YÖGEP’ semineri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan ‘Yönetici Geliştirme Programı’ semineri Yatağan’da okul yöneticilerinin katılımı ile başladı.
YEREL HABERLER Yatağan’da ‘YÖGEP’ semineri Milli Eğitim Bakanlığı ...
Başkan Ceylan, yayla yollarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Ceylan, yayla yollarında incelemelerde bulundu
Abramovic’in lüks yatı Eclipse Marmaris’ten ayrıldı
YEREL HABERLER Abramovic’in lüks yatı Eclipse Marmaris’ten ayrıldı
Fethiye’de ilk defa Enderun usulü teravih kılındı
YEREL HABERLER Fethiye’de ilk defa Enderun usulü teravih kılındı
Büyükşehir Karikatür yarışmasının teması ‘Orman Yangınları’ Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından uluslararası olarak bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ‘Yangın’ temalı karikatür yarışmasının başvuruları devam ediyor.
YEREL HABERLER Büyükşehir Karikatür yarışmasının teması ‘Orman ...
Köyceğiz’de köy çocukları tiyatro ile buluştu
YEREL HABERLER Köyceğiz’de köy çocukları tiyatro ile buluştu
1 milyon ata tohumu toprakla buluşuyor Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğün, Tarım ve Orman Bakanlığının desteği ile ata tohumları domates, biber ve patlıcan fidelerinden oluşan 1 milyon 153 bin fidenin dağıtıma başladı.
YEREL HABERLER 1 milyon ata tohumu toprakla buluşuyor Muğla Tarım ve ...
Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Dengiz: Oda fiyatları 10 bin euro'ya kadar çıktı
YEREL HABERLER Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Dengiz: Oda ...
Köyceğiz’de çiftçilere bitki koruma konusunda eğitim verildi
YEREL HABERLER Köyceğiz’de çiftçilere bitki koruma konusunda eğitim ...
AK Partili Gökcan, “Fethiye halkı bunu hak etmiyor” “Ölüdeniz yolunun üç yıldır bitirilmemesini eleştirdi”
YEREL HABERLER AK Partili Gökcan, “Fethiye halkı bunu hak ...
Bodrum'da kar payı vaadiyle dolandırıcılık olayında 1 tutuklama Firma sahibi Alev Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Bodrum'da kar payı vaadiyle dolandırıcılık olayında 1 ...
'Süperstar' Alev'in develerine el koyuldu, banka hesapları bloke edildi (2)
YEREL HABERLER 'Süperstar' Alev'in develerine el koyuldu, banka ...
Datça açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Datça açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem
Milas Dörttepe Mahallesi sakinleri bozuk yollardan dertli
YEREL HABERLER Milas Dörttepe Mahallesi sakinleri bozuk yollardan ...
Müftülük personeline deprem eğitimi Muğla İl Müftülüğü personeline Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından tatbikat ile deprem eğitimi verildi.
YEREL HABERLER Müftülük personeline deprem eğitimi Muğla İl ...
Muğla Müftüsüne yurtdışı görevi Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, yurtdışı vaaz irşad görevi nedeniyle Belçikaya gitti.
YEREL HABERLER Muğla Müftüsüne yurtdışı görevi Muğla İl Müftüsü ...
Aydın, Denizli ve Muğla’nın Tıp öğrencileri Genetik sempozyumunda buluştu Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi Avrupalı Tıp Öğrencileri Topluluğunun Aydın, Denizli ve Muğla Tıp Fakültesi öğrencilerinin katılımı ile Genetik Sempozyumunda bir araya geldi.
YEREL HABERLER Aydın, Denizli ve Muğla’nın Tıp öğrencileri Genetik ...
Ahmet Taner Kışlalı anısına yapılan 'Fikir Sağlığı Heykeli'ne saldırı
YEREL HABERLER Ahmet Taner Kışlalı anısına yapılan 'Fikir Sağlığı ...
Belediyenin iftar programları devam ediyor
YEREL HABERLER Belediyenin iftar programları devam ediyor
İhtiyaç sahibi vatandaşların Bayram bakımı Büyükşehir’den
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi vatandaşların Bayram bakımı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.