Muğla'da hayvan fosseptiğine giren 4 kişi yaşamını yitirdi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hayvan fosseptik çukuruna giren 4 kişi zehirlenme sonucu yaşamını yitirdi.



Olay, Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi Pürem Sokak üzerinde bulunan Can Çiftliği'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 kişi üzeri beton dökülen fosseptik çukuruna kalıpları sökmek için girdi. Bir süre sonra kendilerinden haber alınamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, 112 ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından üzeri beton dökülen hayvan fosseptiğinin yaklaşık 50 sentim genişliğindeki girişten maske takılarak içeri girildi. Çukurdan İlkay Altındal, Tuncay Altındal, Taner Karaçin ve Kenan Can baygın vaziyette çıkarıldı. Ambulans ile İlkay Altındal, Kenan Can, Taner Karaçim kaldırıldıkları Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Tuncay Altındal da özel hastanede yaşamını yitirdi.

Olay sonrası jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Savcılık görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.