İmamı 678 bin lira dolandıran 3 şüpheli yakalandı



Cavit AKGÜN/MUĞLA (DHA)MUĞLA'da, imam M.Ö.´yü telefonla arayıp kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtarak, "Banka hesaplarınızdan terör örgütüne para aktarıldığı tespit edildi" deyip, 678 bin lira dolandıran 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Milas ilçesindeki bir camide görev yapan imam M.Ö.´yü telefonla arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, "Banka hesaplarınızdan terör örgütüne para aktarıldığı tespit edildi. Sizi bu durumdan kurtarmamız için elindeki paraları bize vermeniz gerekiyor" diyerek para istedi. M.Ö., farklı tarihlerde şüphelilerinin verdikleri hesap numaralarına 678 bin lira yatırdı. M.Ö., pazartesi günü Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip şüphelilerden şikayetçi oldu.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 3 ay süren teknik takibin ardından şüphelilerin Yunus Emre Bayram, Ayhan Bakar ve Muhammet Ali Atlı olduğu belirlendi. İstanbul'da oldukları tespit edilen 3 şüpheli, kurulan özel ekip tarafından evlerinde gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram, Bakar ve Atlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-04-28 18:00:02



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