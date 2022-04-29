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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite öğrencileri, yaşlı çınarlarla Dünya Dans Günü’nde bir araya geldi

İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikle Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde üniversite öğrencileri ile 60 yaş üzeri vatandaşlar Dünya Dans Gününde bir araya geldi.

Üniversite öğrencileri, yaşlı çınarlarla Dünya Dans Günü’nde bir araya geldi

Muğla Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikle Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde üniversite öğrencileri ile 60 yaş üzeri vatandaşlar Dünya Dans Gününde bir araya geldi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri, “Gençlerle kuşaklar dans gecesinde buluşuyor” etkinliğinde bir araya gelerek gönüllerince eğlendi.
Nilüfer Caner 100 Yaş Evinde düzenlenen dans gecesine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Muğla Milletvekili Süleyman girgin, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak, 100 yaş evi üyeleri ve üniversiteli gençler kaldı.
Farklı etkinliklerle üyelerin sosyal faaliyetlere daha fazla katılmalarının sağlandığı 100 Yaş Evi’ndeki üyeler, dünya dans gününde üniversite öğrencileri ve O2 Latin Dans ekibinin katılımıyla ‘Kuşaklar Dans Gecesinde Buluşuyor” etkinliğinde bir araya geldi. Dans öğrencilerinin gösterisiyle başlayan gecede katılımcılar, eğitmenler eşliğinde dans etti. Yaklaşık 2 saat süren dans gecesinde katılımcılar gönüllerince eğlendi.
Başkan Gürün, “Nesilleri bir arada buluşturuyoruz”
100 Yaş evinin kuruluş amacının belli yaşa gelmiş vatandaşların sosyal yaşamlarını daha renkli hale getirmek ve nesilleri birbiriyle entegre etmek olduğunu vurgulayan Başkan Gürün, “Nilüfer Caner 100 Yaş Evinin yapımını düşünürken çok heyecanlandık. Burada herkesin yüzünün gülmesini ve sosyal açıdan renkli bir yaşam sürmelerini amaçlıyoruz. İnsanları bir araya getirecek farklı nesilleri birbiriyle entegre edecek bir yer olması düşüncesiyle hizmete aldığımız 100 Evleri bizim bu düşüncemizi çok iyi yansıtarak yüzleri güldürüyor. Burada bir birlerini tanımayan insanlar dost oldu yoldaş oldu. Birlikte üretir hale geldiler. En güzel şeylerden birisi de gençlerimizin yaş almış vatandaşlarımızla beraber olması. Bugün iki nesli bir araya getirdik. Hem de dans ile bir aradalar. Dans hem vücudu diri tutan hem de sanatsal iç güdülerin gelişimin büyük katkı sağlayan bir argüman. Bu nedenle böylesine etkinlikleri çok önemsiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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