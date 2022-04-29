Zabıta ekiplerinden bayram öncesi denetim Zabıta ekipleri, belediyeye ait kafeyi de denetledi

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan sezon ve bayram tatili öncesi denetimlerini sıklaştırdı.



Vatandaşların daha rahat, güvenilir ve sağlıklı bir ortamda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için denetimlerini hızlandıran Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bodrum genelinde kafe, restoran ve barlarda tüketilen ürünlerin kontrollerini yaptı. Ekipler, temizlik, hijyen, işletme ruhsatı, vergi levhası kontrolleri ve etiket fiyatı ile kasa fiyatı karşılaştırması çerçevesinde denetimler gerçekleştirdi.



İşletmelerde gıda uygunluğu, hijyenik şartlar, fiyat etiketleri, mutfak içi temizliği, rafların, tezgâh üstlerinin temizliği ile işletme ruhsat ve vergi levhası, fiyat etiketi gibi kontrolleri tüm hızıyla sürdüren ekipler, Bodrum Belediye Gıda A.Ş.ye bağlı Mahfel Kafe’de de denetim yaptı. Kafe çalışanlarına bilgiler verilirken mutfak çalışanlarının hijyen uygunluğu da denetlendi. Ayrıca resmi evrak kontrolleri yapılarak raporlandı.



Belediyenin yaptığı çalışmalar, eğitimler; restoranlara yaptığı denetimlerden memnun olduklarını söyleyen esnaflar, belediyenin iletişim konusunda çok başarılı olduğunu ifade ederek belediye zabıta ekiplerine ve Başkan Ahmet Aras’a teşekkür etti.



Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, restoran, kafe ve barlarda vatandaşların daha dikkatli olmalarını isteyerek, sağlıksız koşullarda hizmet veren işletmeleri “444 00 48” i arayarak bildirmelerini istedi. Vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmeleri için kontrollerin ilçe genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi.

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