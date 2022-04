Köyceğiz pazarı Arefe günü kurulacak

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde her hafta Pazartesi günü kurulan Pazar Ramazan Bayramı’nın Pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle Arefe gününe alındı.



Pazartesi günleri kurulan pazarda mahallelerdeki vatandaşların, çevre ilçelerden gelen vatandaşların ve turistlerin katılımıyla yoğunluk yaşanıyor. Pazarda üreticiler kendi yetiştirdiklerini ürünlerinin satışını yapıyor. Pazarda doğal ürünleri ve Ege otları da yer alıyor. Her hafta Pazartesi günleri yoğunluk yaşanan pazar bu haftaya mahsus olmak üzere bir gün öne alındı. Pazarın kuruluş gününün Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk geldiği için bu haftalık pazarı bir gün önceye aldıklarını ifade eden Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, "Bilindiği gibi Ramazan Bayramı Pazartesi gününe denk geldi. Köyceğiz’de her hafta Pazartesi günü kurulan sebze meyve pazarı bayram nedeniyle kurulamayacak. Halkımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için pazar gününü bir defaya mahsus olmak üzere Arefe gününe aldık" dedi.

