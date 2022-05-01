Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusu Bodrum'da sokaklara taştı

Fırat Kalkanında terör örgütüne bir darbe daha!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA) Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 Sezonu'nun şampiyonu Trabzonspor olurken, bordo-mavili taraftarlar Muğla'nın Bodrum ilçesinde 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğu doyasıya yaşarken, kutlama yaptı.

Trabzonspor'un 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğu Bodrum'da coşkuyla kutlandı. Taraftarlar maçı Konacık Mahallesi'nde birlikte izledikten sonra maç bitiminde cadde ve sokaklar şölen havasına döndü. Onlarca araç konvoy yaparak kent meydanına hareket etti. Konvoy sırasında taraftarlar Trabzonspor bayrağı ile meşaleler yakıp tezahürat attı. Bodrum Kent meydanında toplanan yüzlerce kişi kolbastı oynadı, meşaleler eşliğinde konvoya katılan araçları salladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kutlamalardan görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-05-01 00:55:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.