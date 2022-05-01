Köyceğiz Ağla, Beyağaç yolu ulaşıma açıldı

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kardan kapalı olan KöyceğizBeyağaç yolu ulaşıma açıldı.



Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ın talimatlarıyla çalışmalara başlanılan AğlaBeyağaç yolu güzergâhında bulunan kapalı yollar Nisan Ayının son günü kullanıma açıldı.



Belediye Başkanı Kamil Ceylan, “Vatandaşlarımızın refahı ve rahatı için tüm imkanlarımızla her daim hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Yol açma çalışmalarında emeği geçen Koordine Çavuşu Sinan Güldağ'a, Operatörler Hüseyin Uysal ve Salih Bayar'a, İkmal Şoförü Doğukan Güler'e teşekkür edildi.

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