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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köyceğiz Kaymakamı Maslak’tan Ramazan Bayramı ziyaretleri

İHA

Köyceğiz Kaymakamı Maslak’tan Ramazan Bayramı ziyaretleri

Muğla’nın Köyceğiz İlçesi Kaymakamı Maslak Köyceğiz Öğretmen Evi’ndeki Ramazan Bayramı kutlamalarından sonra bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kaymakam Maslak, beraberindeki heyet ile birlikte Ramazan Bayramı nedeniyle görevleri başında bulunan personellerin Ramazan Bayramını kutladı. İlk olarak Köyceğiz İlçe Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Kaymakam Maslak, karakolda incelemelerde bulunarak İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten’den bilgi aldı. Daha sonra görevleri başında bulunan personel ile tek tek ilgilenerek Ramazan Bayramlarını kutlayan Kaymakam Maslak; güvenlik güçlerimizin Ramazan bayramında da canla başla çalışmaları sayesinde vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir bayram geçirdiklerini belirtti.
Daha sonra Köyceğiz Şehit Necati Esgin Polis Merkezi’ne ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Maslak, burada emniyet güçlerimizin bayramını kutladı ve onlara tatlı ikramında bulundu. Akabinde Köyceğiz İtfaiye Amirliği’ni ziyaret etti ve çalışanların bayramını kutladı. İtfaiye ziyaretinin ardından Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne ziyaret gerçekleştirildi. Kaymakam Maslak ve beraberindekileri Hastane Başhekimi Dr. Abdurrahman Kül ve Hastane Müdürü Erdem Şahin karşıladı. Burada Hastane personeli, hasta ve yakınları ile bir süre sohbet eden Kaymakam Maslak, hasta ve yakınları ile personelin Ramazan Bayramını kutladı ve bu zorlu süreçte canla başla çalışan sağlık personeline teşekkür etti. Kaymakam Maslak son olarak Köyceğiz DöğüşbelenTrafik Denetleme İstasyonunu ziyaret etti. Burada Muğla Antalya Karayolu üzerinde yolculuk yapan vatandaşlarla sohbet eden Maslak, araç içinde bulunan vatandaşlarımıza ikramda bulunarak bayramlarını kutladı. Trafik kurallarını hatırlattı. İstasyon Amirliği personeli ile sohbet eden Kaymakam Maslak, bayramlarını kutlayarak buradan ayrıldı.

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