AK Parti Köyceğiz İlçe Başkanlığında bayramlaşma yapıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde AK Parti ilçe binasında bayramlaşma programı düzenlendi.



Bayramlaşma programına AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Gülçin Köseoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Çetinkaya, Belediye Meclis Üyeleri, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları teşkilatı, Mahalle Başkanları, Ana kademe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. Partililere hitap eden Gökcan, bayramların birlik ve beraberlik günü olduğunu belirtti. Bayramı partililerle kutlamanın sevinci içinde olduklarını belirterek, ramazanı dolu dolu geçirdiklerini, halkla iletişim halinde olduklarını ifade etti.

AK Parti Köyceğiz İlçe Başkanı Mehmet İlhan; “ AK Parti Köyceğiz ilçe teşkilatı olarak, kadınlarımızla, gençlerimizle Ramazan ayı boyunca gönüllere misafir olduk. Hemşehrilerimizi evlerinde, işyerlerinde ziyaret ettik; Ramazan'ın bereketini paylaştık. Bayram; sevgidir, muhabbettir, kardeşliktir, paylaşmaktır. Mübarek Ramazan Bayramı’nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini diliyor, kıymetli partililerimin ve hemşehrilerimin bayramlarını tebrik ediyorum.” dedi.

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