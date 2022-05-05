Köyceğiz’de kanser taramaları devam ediyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kanser taramaları mobil sağlık aracıyla vatandaşın ayağına gidilerek yapılırken, taramalarda ilçenin mahallelerinin yüzde doksanına ulaşıldığı bildirildi.



Mahallelerde, cami önlerinde kanser taraması için vatandaşa ulaşılmaya çalışılıyor. Kanser taramaları 4069 yaş arası kadınlara meme kanseri taraması, 3065 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri taraması, 5070 yaş arası kadın ve erkeklere kalın bağırsak kanseri taraması şeklinde yapılıyor.



Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada; "Bugüne kadar ilçenin mahallelerinin yüzde 90’nın taraması gerçekleştirildi. Yüzde 10’nun tarama çalışmaları da önümüzdeki günlerde yapılacak. Yapılan bu taramalarda kanserden erken tanı konulması amaçlanıyor. Çünkü erken tanı hayat kurtarıyor. Mamografi ile tarama programlarına katılmanın meme kanserinden ölümleri azalttığı pek çok araştırma tarafından kanıtlanmış bir gerçektir. Meme kanseri erken evrede yakalandığı takdirde tedavi başarı şansı yüzde 95 gibi oldukça yüksek rakamlara ulaşmaktadır. Tarama sonrası sonucu pozitif ya da şüpheli çıkan kişiler, ileri tetkikler için teşhis merkezlerine yönlendiriliyor. Teşhis ve tedavi hizmetleri, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından yürütülüyor” denildi.



Açıklamada ayrıca, ülkemizde 4069 yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri taraması, 3065 yaş arası kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı kanseri taraması, 5070 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir kalın bağırsak kanseri taramasının ücretsiz yapıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.