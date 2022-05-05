Bodrum´da 83 kaçak göçmen kurtarıldı

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Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 83 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 29 Nisan saat 11.10´da Bodrum açıklarında can salları ve lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 83 kaçak göçmeni kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-05-05 20:08:32



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