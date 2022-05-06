En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yangına en hassas iller arasında yer alan Muğla’da kurumlar arası işbirliği çerçevesinde eğitimler veriliyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce orman yangını gönüllülerine yönelik eğitimler verilmiş ve bölgede yaşanabilecek orman yangınlarına karşı teorim ve saha bilgileri aktarılmıştı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri son olarak Muğla İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburuna yangın eğitimi verdi. Muğla İl Jandarma Komutanlığında verilen eğitimlerde, yangın söndürme ekipmanlarının tanıtımı ve yanan sahaya hortumla su aktarma gibi uygulamalı eğitimler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.