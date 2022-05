Başkan Gürün: “Muğla en fazla vergi ödeyen 18’inci il” Muğla'daki CHP'li Belediye Başkanlarının katıldığı değerlendirme toplantısı Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ün ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Muğla’daki CHP’li 6 ilçe Belediye Başkanı, Menteşe Belediyesi’nin ev sahipliğinde kaçak yapılar, yatırımlar, yeni mevzuat ve yönetmelik değişikliklerini görüşmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün başkanlığında bir araya geldi.

Toplantıya, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat katıldı.

Gümüş: "Gündemimiz kaçak yapılar ve imar"

Toplantıya ev sahipliği yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Muğla Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde Muğla'da CHP'li belediye başkanlarımızla son seçimlerden sonra her ilçede belli aralıklarla bir araya geliyoruz. Çalışmalarımızı değerlendiriyoruz. Belediye olarak yaşadığımız sıkıntılarla ilgili mevzuat ve değişen yönetmeliklere yönelik toplantılar yapıyoruz. Kaçak yapı ve imar konusu gündemimizin başında yer alıyor. İmar affı sonrası artan kaçak yapılarla mücadeleye ödün vermeden devam ediyoruz" dedi.

“En fazla vergi ödeyen 18'inci kentiz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum, Milas, Marmaris, Datça, Menteşe ve Fethiye’nin Muğla nüfusunun yüzde 70'ine hizmet verdiğini açıkladı. Başkan Gürün, “Büyükşehir ana konularda görevli. Altyapı, su, ulaşım gibi konularla ilgili kararlar alan bir kurumuz. Büyükşehir olarak 20142021 yılları arasında 3 milyardan fazla yatırım yaptık. Bu Muğla'da şimdiye kadar yapılan yatırım olarak en büyük yatırım. Merkezi hükümetin bizden aldığı vergi payına bakarsak, aldığımız ile verdiğimiz arasında büyük bir oran farkı var. 2021 yılında Muğla 5 milyar 931 milyon lira vergi ödeyerek en fazla vergi ödeyen iller sıralamasında 18'inci sırada. Merkezi hükümetten yatırım alma konusunda ise 34'üncü sıradayız. Trabzon'da mesela bunun tam tersi. Muğla bunu hak etmiyor. Yapılacak çok işimiz var. Kanalizasyon ve arıtma ile ilgili çalışmalarımız tüm ilçelerimizde bitecek. İlçelerimizin hangi partiden, hangi görüşten olduğuna bakmadan nerede ihtiyaç varsa oraya hizmet veriyoruz” dedi.



“Karavanlar Muğla’ya sefere hazırlanıyor”

Özellikle pandemi sonrası karavan yaşam tarzının arttığını dikkat çeken Başkan Gürün, “Karavanla ilgili büyük endişem var. Pandemi sonrası en fazla rağbet gören illerin başında Muğla var. Türkiye'nin her yerinde karavan imalatı yapılıyor ve şuan onlar Muğla'ya sefere hazırlanıyor. Yüzlerce karavan Muğla'ya gelecek. Bu ekonomide çadır turizmi artacak. Her türlü ihtiyacını orman içinde karşılayacak. Bakanlığa 2 yazı yazdık karavanla ilgili. ‘Bununla ilgili hukuki bir altyapı oluşturulmalı. Bununla baş edemeyiz’ dedim. Benim endişelerim inşallah doğru çıkmaz” dedi.

