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Bodrum açıklarında pervanesine halat dolanan tekneyi Kıyı Emniyet ekipleri kurtardı.

Bodrum Karaada açıklarında pervanesine halat dolanması nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan teknenin yardım talep etmesine üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı KIYEM6 botu bölgeye sevk edildi.

KIYEM6 botuna yedeklenen ve açık denizde sürüklenen tekne Bodrum Marina’ya çekildi.

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