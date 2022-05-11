Fethiye’de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Fethiye'den 8 Mayıs’ta 289 düzensiz göçmeni yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Organizatör oldukları iddiasıyla H.K, A.G. ile hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmaktan işlem yapılmış ve yargılanmaları devam eden İ.H.A, İ.K, A.H. ve S.D. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. İ.H.A. ile İ.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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