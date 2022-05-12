Kaymakam Bayar, Bodrum Müzayede’yi ziyaret etti

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Muğla’nın Bodrum ilçesi Kaymakamı Bilgehan Bayar, dün Kızılağaç Mahallesi'nde bulunan Bodrum Müzayede’yi ziyaret etti.



Bodrum Müzayede’ye konuk olan Kaymakam Bayar, antika dükkanını gezerek ürünlerle ilgili bilgi aldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bodrum Müzayede Sahibi Sertaç Ay, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar’ı ağırlamaktan onur duyduğunu belirtti.



Sertaç Ay, “Bodrumumuzun Değerli Kaymakamı Bilgehan Bayar, dükkanımızı ziyaret ederek bizleri onurlandı. Kendisi dükkanımızı gezdi, ürünlerle ilgili bilgi aldı. Kaymakam Bey’le keyifli bir sohbet etme imkanımız oldu.” şeklinde konuştu.

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