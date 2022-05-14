5. Uluslararası Akdeniz Kentleri Kültür Sanat Etkinliği başladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde '5. Uluslararası Akdeniz Kentleri Kültür Sanat Buluşmaları Etkinliği' başladı.



Yurt içinden ve yurt dışından yazar, şair, ressam ve öğretim üyesinin katıldığı '5. Uluslararası Akdeniz Kentleri Kültür Sanat Buluşmaları Etkinliği' Beşkaza Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çiçek konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Heyet, Fethiye Kaymakamı Alper Balcı ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı makamlarında ziyaret etti. Azerbaycan'dan gelen Şair Nazile Gültaç ve ünlü ressam Sehran Allahverdi Fethiye'deki Karabağ Caddesi'ne gidip saygı duruşunda bulunarak, şehitler için dua etti.



Gülseren Pars’ın sunuculuğunda başlayan etkinlik söyleşilerle devam etti. Türk Dünyası Edebiyat Kültür İlişkileri ile ilgili olarak Kazakistan’dan Prof. Dr. Gulnaz Fayzulla ve Prof. Dr. Elmira Alcanova konuşma yaptı. Türkçe üzerine ise Dr. Sami Gökmen ile yazar ve şair Bolat Ünsal konuştu. Araştırmacı yazar Ramazan Kıvrak Yörük Kültürü üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Ressam Hale Küçükarslan Eralp Yusuf Has Hacip ve Kutadgu Bilig üzerine değerlendirmeler yaptı. Fethiye’den Türk Dünyasına Gönül Yolculuğu ve Edebiyatı konusunda da söyleşiler yapıldı. Söyleşiler ilgiyle takip edilirken, şairler şiirlerini okudu. Etkinlik çerçevesinde tiyatro gösterileri yapıldı, resim sergisi açıldı. Etkinlikte son olarak Eser Tunçoğlu’nun söylediği türküler seyircileri coştururken, yazarlar okurları için kitaplarını imzaladı.

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