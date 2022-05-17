Başkan Oktay; “103 yıl önceki heyecanı yarınlara taşıyoruz”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “103 yıl önceki heyecanı yarınlarımıza taşıyoruz” dedi. Ayrıca vatandaşları belediyenin düzenlediğini 19 Mayıs etkinliklerine davet etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, “Pırıl pırıl gençlerimiz, 103 yıl önceki eşsiz mücadelenin ilk günkü heyecanını yarınlarımıza taşıyacaktır” dedi.

“19 Mayıs 1919, vatanına esareti yakıştıramayan büyük bir önderin milletiyle beraber karanlığa ışık yaktığı tarihtir” ifadesini kullanan Oktay, “Samsun’dan başlayan ve tüm yurdu saran kurtuluş mücadelesi destansı bir yolculuğun başlangıcıdır. Milletini her şeyin üstünde tutan Mustafa Kemal Atatürk, yine milletiyle beraber adını tüm dünyaya duyurmuştur. Ulu Atatürk milli egemenlik ışığını ancak ve ancak gençlerin geleceğe taşıyacağına inanarak “Tüm ümidim gençliktedir” demiştir. O gençler ki; kültür, sanat, spor, eğitim ve bilimle, yarınlara yeni önderler olacaktır. Bu yolda gençlerimize destek olmak, geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlamak da bizlerin en önemli görevleri arasındadır. Mücadelemiz hak, hukuk ve adalet zemininde inşa edilecek aydınlık günler içindir. Bu inançla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum” diyerek bayramı kutladı. B

ayramı Marmaris’te coşkuyla kutlayacaklarını söyleyen Oktay “18 Mayıs 20 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz dans gösterileri, konserler, resim sergileri, açılışlar ve fener alayı ile vatandaşlar bayram coşkusunu doyasıya yaşayacağız” dedi.

Kutlamalar çerçevesinde ilk etkinlik dans gösterimi olacak. Gala Art 15. Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali çerçevesinde Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen dansçılar 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda 171819 Mayıs akşamları gösteri sunacak. 19 Mayıs Perşembe günü ise resmi törenin ardından Marmaris Belediyesi’nin etkinlikleri gerçekleştirilecek. 4 gün boyunca Marmarislilerin katkılarıyla yapılan ve İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı girişine konuşlandırılan Atatürk mozaiğinin açılışı 15.00’da yapılacak. Fener alayı ise saat 21.15’te ise başlayacak. Ketenci Otel önünden ellerinde bayrak ve meşalelerle hareket edecek kortej 19 Mayıs Gençlik Meydanı’na kadar yürüyecek. Yürüyüş sonrasında Blue Note konseri düzenlenecek. 20 Mayıs Cuma akşamı ise Grup Gündoğarken’in ‘Hal ve Gidiş’ isimli müzikli oyunu Armutalan Kültür Merkezi’nde sergilenecek.

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