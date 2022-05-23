2022 Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) Gymnasiade okçuluk şampiyonası Fransa’nın Normandiya kentinde yapıldı. 618 yaşındaki okul öğrencileri için en büyük uluslararası çoklu spor etkinliği olan şampiyonaya, 20 branşta 64 ülkeden 3 bin 400 sporcu katıldı. Şampiyonada Türkiye’yi temsil eden okçular 15 madalya kazandı.

Hazal Dünya şampiyonu oldu

Okçuluk milli takımında yer alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçusu Hazal Burun, şampiyonada Dünya Şampiyonu oldu. Hazal Burun bireyselde 1 altın, takım halinde 1 altın ve karışık takımla bronz madalyanın sahibi oldu. Hazal Burun büyük bir başarıya imza atarak Muğla’nın ve Türkiye’nin gururu oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Milli Takım Antrenörü Dr. Ejder Sözen, “Hazal hedeflerine çok iyi kilitlenen bir sporcu. Başarı grafiğini giderek yükseltiyor. Hazal’la çalışmak ve hedef belirlemek gerçekten çok güzel” dedi.

Başkan Gürün: Okçumuzla gurur duyuyoruz

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporculara olan desteklerinin devam ettiğini özellikle uluslararası turnuvalarda bu desteklerin büyük başarılara dönüşmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi. Gürün başarılı sporcu Hazal Burun’u yürekten kutladığını söyleyerek, “Milli takımda bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularımız başarıdan başarıya koşuyor. Fransa’da düzenlenen Gymnasiade Liseler Olimpiyatı’nda dünya şampiyonu olan Büyükşehir Belediyesi okçumuz Hazal Burun’u ve bu başarılarda büyük katkısı olan antrenörümüz Dr. Ejder Sözen’i yürekten kutluyorum. Büyükşehir okçularımız daha öncede Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde gerçekleşen 2022 Avrupa Grand Prix Okçuluk Yarışması'nda Emircan Haney hem bireyselde hem de takım kategorisinde 2 altın madalyanın sahibi olurken, Songül Lök ise bireysel ve takımda 2 gümüş madalya kazanmıştı. Biz Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bünyemizde bulunan sporcuların böylesine önemli başarıları elden etmelerinden gurur duyuyoruz. Sporun insan gelişimine ve ülkemize olan katkılarını göz ardı etmeden desteklerimiz devam edecek” dedi.

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