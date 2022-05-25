Fethiyespor'un şampiyonluk turu ertelendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



FETHİYE, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki Play-Off finalinde İçel İdmanyurdu'nu seri penaltılarla mağlup ederek 3 yıl sonra 2'nci Lig'e dönen Fethiyespor, ilçedeki şampiyonluk turunu erteledi. Muğla temsilcisi Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki şehitlerimiz nedeniyle turu 30 Mayıs Pazartesi günü atacak. Fethiyespor'dan, "Pençe-Kilit operasyonunda hayatını kaybeden şehitlerimizin anısına saygı nedeniyle bugün yapılması planlanan şampiyonluk kutlaması etkinliğimiz 30 Mayıs Pazartesi gününe ertelenmiştir" açıklaması yapıldı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-05-25 11:49:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.