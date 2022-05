Fethiyespor'un hedefi 1. Lig

TFF 3. Lig 3. Grupta finalde seri penaltı atışları sonunda İçel İdmanyurdunu 54 yenerek 2’nci Lige yükselen Fethiyesporda şampiyonluk coşkusu devam ediyor. Fethiyespor Başkan Esat Bakırcı, “Fethiyesporumuzun hedefi 1’inci lig” derken, teknik patron Selahaddin Dinçel ise, “Fethiyespor şampiyonluğu gerçekten özlemiş. Turgutlu’da, Aydın’da, Kırşehir’de, Kocaeli’de ve şimdi de Fethiyespor'da şampiyonluğu yaşadım. Şampiyonluk Fethiye’ye hayırlı olsun. İnşallah devamı üst ligde de gelir” dedi.



Fethiyesporun şampiyonluğu yurt içi ve yurt dışında taraftarları tarafından da sevinçle karşılandı. Fethiye’deki şampiyonluk kutlamaları, hala devam ederken, Fethiyesporlu futbolcular, zoru başarmanın sevincini yaşıyor. Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, “Allah bu kupayı bize nasip etti. Şükürler olsun. Yüzümüzün akıyla bu işten başarılı şekilde çıktık. Bu başarının en büyük pay sahibi Fethiye halkıdır. Her zaman söylediğim gibi Fethiyesporun yeri 1’nci ligdir. Bugün bunları aşıp, şampiyon olduysak, Fethiye halkının destekleri iledir. Ben daha önce de söyledim. Vatanımızın bayrağı kırmızı beyaz. Onun için ölürüz. Onun için her şeyi yaparız. Bizim bayrağımızda lacivert beyaz. Herkesi Pazartesi günkü kupa töreni için iki saatini, üç saatini Fethiye'ye ayırmalarını istiyorum” dedi.



Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel ise, “Sezona başlarken üst lig hedefimiz vardı. Şampiyonluk hedefimiz vardı. Bu hedef doğrultusunda biz göreve başladık. Fethiyespor'la anlaştık. O gün koymuş olduğumuz hedefe ulaştığımız için ben şahsım adına çok mutluyum. Tabii bir teknik adam olarak ben görevimi yaptım. Kesinlikle benim tek başıma başarabileceğim birşey değil bu. O kadar fazla unsur var ki, o kadar çok kişinin emeği var ki. Bu kulüp başkanımızdan, yönetim kurulumuza, futbolcularımızdan teknik heyetteki tüm antrenör arkadaşlarımıza, personelimize şehrimizi yönetenlere, basınımıza ve on ikinci adam Fethiye'nin büyük gücü olan Apaçiler taraftar grubuna kadar herkesin emeği var. Personelimizin emeği var. Bu birlikte elde edilmiştir. Bu başarıyı elde eden bu başarıda emeği olan herkese ben teşekkür ediyorum. Gerçekten Fethiyespor şampiyonluğu özlemiş. Fethiyespor yıllar sonra tekrar böyle bir başarıyı özlemiş. Ben bunu gördüm, bunu gözlemledim. Özellikle son dönemde çok büyük bir kenetlenme oldu şehirde. Tribünlerde. Ben bunu yaşamış bir kişi olarak söylüyorum. Hayırlı olsun Fethiye'ye bu şampiyonluk. Inşallah devamı üst ligde de gelir. Bütün temennim budur” ifadelerinde bulundu.



Fethiyespor Genel Kaptanı Nacit Çatal ise, “Şampiyon olacağımıza inanıyorduk. Başardık. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hiç unutamayacağım 120 dakika ve penaltı atışları heyecanı yaşadık. Taraftarımızın Ankara’da da yalnız bırakmaması bize şampiyonluğu getirdi. Sahada inanılmaz mücadele eden, kora kor savaş veren futbolcularımız vardı. Özlediğimiz ve hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşmaktan dolayı çok mutluyuz. Şimdi yeni planlamalar olacak. Yakında kongre var ” dedi.



Şampiyonluk kutlaması Pazartesi gününe ertelendi

Fethiyesporun Çarşamba günü yapmayı planladığı şampiyonluk kutlaması şehitlerimiz nedeniyle Pazartesi gününe ertelendi. Şampiyonluk kutlaması, Pazartesi günü Fethiye Beşkaza Meydanı'"nda pasta kesimi ve tüm futbolcularla birlikte coşkulu şekilde kutlanacak. Aynı gün saat 19.33’de şehirde araç korteji yapılacak. Öte yandan Fethiyespor' da kongre hazırlıkları da sürüyor. 28 Mayıs tarihinde yapılacak kongrede Fethiyespor'la ilgili çalışmalar ve şampiyonluk hikayesi kulüp üyelerine ayrıntılı olarak anlatılacak.

