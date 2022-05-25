TAB Başkanı Şahin'den 'varroa mücadelesi' açıklaması

Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin, “İlaç olmayan ‘yem katkı maddesi ve premikslerin’ varroa ilacı olarak arıcılara pazarlanması, sektörümüzün aldığı yaralardan biridir" dedi.

İklim değişikliklerine dikkat çeken ve sektörde hem arı beslemesi hem de varroa mücadelesi için kullanılan ürünlere değinen TAB Genel Başkanı Ziya Şahin, “İlaç olmayan ‘yem katkı maddesi ve premikslerin’ varroa ilacı olarak arıcılara pazarlanması, sektörümüzün aldığı yaralardan biridir. Son yıllarda etkisini giderek arttıran küresel iklim değişiklikleri tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan çağımızın önemli sorunlarının başında gelmektedir. Arılar yüzde 100 doğaya bağlı canlılardır ve doğada meydana gelen her türlü olumsuzluk doğrudan arıların yaşamını etkilemektedir. Özellikle son yıllarda yağışlardaki yüzde 27’lik azalma ve kuraklık bitkilerin çiçeklenme zamanı, miktarı ve vejetatif (eşeysiz üreme) yapısını etkilemekte, bazı bitkiler doğa da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır” dedi.



“Kuraklık arıları strese soktu”

Ülke genelinde yaşanan kuraklığın arıları strese soktuğunu ve strese giren arıların bağışıklık sisteminin zayıfladığını kaydeden Başkan Şahin, “Kuraklıktan etkilenen veya az yağış alan bölgelerde arıların yeterli gelişme göstermesi mümkün olmamaktadır. Arılar strese girmekte, strese giren arıların bağışıklık sistemi düşmekte ve vücutlarında uykuda bulunan etmenler (virüs, bakteri, parazit, mantar vb.) harekete geçerek hızlı bir şekilde arılara zarar vermektedir. Arı kolonilerinin nakilleri sonrası başka bir il ve coğrafyaya gidildiğinde gerek arının stresini almayı sağlamak gerekse olumsuz hava şartlarını tolere etmek üzere şeker beslemesi yapılmalıdır. Bu besleme ürün üretmek için değil arı sağlığını korumak için yapılmaktadır. Bu hususta TAB olarak bakanlığımıza girişimde bulunduk ve İl Birliklerimiz İl Tarım ve Orman Müdürlükleri üzerinden taleplerini Türk Şeker Genel Müdürlüğüne iletmektedir. Doğru arıcılık uygulamalarının ve sektörel taleplerin kamu ile paylaşılması noktasında yoğun çaba sarf etmekteyiz. Gerek iklim gerekse üretim açısından olumsuzlukların yaşandığı sezonlarda, premiks/yem katkı maddesi adı altında üretilen ve piyasaya arz edilen ürünler arıcılara kurtarıcı olarak lanse edilmektedir. Arıların doğadan polen toplaması ve genç kadro oluşturabilmesi için en doğru besleme sadece şeker ve su kullanılan beslemedir. Arıcılarımız bu gibi durumlarda hem cebini hem de arılarının sağlığını düşünmeli, içeriği bilinmeyen hiçbir ürünü arıları beslemede kullanmamalıdır. Varroa mücadelesinde ise sadece Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan arılar için ruhsat almış ilaçlar kullanılmalıdır. Doğru bir mücadele programı belirlemek isteyen tüm arıcılarımıza bu konuda destek almaları için İl Birliklerimizin kapıları açıktır” diyerek, tüm arıcıların kazasız belasız arı nakillerini yapmalarını ve verimli bir sezon geçirmelerini diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.