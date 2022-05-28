Datça’da üniversite öğrencileri sahili temizledi

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Muğla’nın Datça ilçesinde üniversite öğrencileri Burgaz sahilinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde, belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksek Okulu Yüksekokulu öğrencileri tarafından Burgaz sahilinde temizlik çalışması yapıldı. Denizliler Sitesi ile Uşaklılar Sitesi arasında yer alan yaklaşık 2 kilometrelik mesafede yapılan temizlik çalışmasına 30 öğrenci ve öğretim üyeleri katıldı. Temizlik çalışması sonunda yaklaşık 100 torba çöp toplantı. Çalışma sırasında çöplerin büyük çoğunluğunu cam ve plastik şişeler ile bölgede tarımsal sulama amacıyla kullanılan hortumların oluşturduğu görüldü.

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