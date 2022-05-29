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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris rekortmen ve şampiyon yüzücüleri ağırladı

İHA

Marmaris rekortmen ve şampiyon yüzücüleri ağırladı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 25 Mayıs 29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Marathon Masters havuz ve açık deniz yüzme yarışları tamamlandı.
Marathon Master Yüzme kulübü tarafından organize edilen yüzme yarışmasına Türkiye’nin farklı illerinden ve yurtdışından, farklı yaş ve branşlarda 170 sporcu katıldı.
2 gün süren kapalı havuz yarışının ardından açık deniz yüzme yarışlarının yapıldığı Maratona su üzerinde uçarcasına gösteriler yapan FlyBoard sporcusu Kahraman Aktaş’ın şovu damga vurdu. Antalya’dan maraton gösterileri için gelen Kahraman Aktaş, "Maraton yarışmasına gösteri yapmak için geldik. Flyboard sporcusu, Türkiye şampiyonu ve dünya rekoru sahibiyim kendi branşımda. 5 günden beri muazzam sporcular izledik. Yarışlardan önce ve dün akşam görsel bir şölen yaptık. Burada sporcuların moral ve motivasyonunu yerine getirdik. Burada olmaktan mutluyuz ekibim adına, takımım adına. Umarım bu tür etkinlikler daha da büyüyerek devam eder ve bizlerde gelip hem sporumuzu hem de gösterimizi yapmaya devam ederiz" şeklinde konuştu.
Kendisi de profesyonel yüzücü ve rekortmen olan Marathon Masters İzmir Yüzme Kulübü başkanı Turgut Esen, "Maraton Master olarak yıllardır yapılmakta olan Marmaris'teki açık su yüzme yarışlarını kulüp olarak devraldık. Bu yarışlar 3 gün havuz, 2 gün açık su yüzme yarışı olarak devam ediyor. Toplam 170 sporcu katıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden yurt dışından gelenler var. Ukrayna'dan gelenler oldu. Maalesef savaş sebebiyle çok katılım olmadı. Kadınların haricinde Rusya'dan gelenler oldu. Çoğunluk Türk tabii ki. Madalyalar dağıtıldı, ödüllerini verdik’’ açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz Şubat ayında Polonya’da gerçekleşen Dünya Buz Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'YE Dünya şampiyonluğu ile dönen milli yüzücü Deniz Kayadelen’in de yarıştığı Marmaris Masters Marathon da yeni rekorlarda kırıldı. Yeni çıkardığı yüzme ile ilgili kitabı ile Marmaris’e gelen Kayadelen, "Hem Türkiye'de hem dünyada ülkemi temsil ediyorum. Geçen Buz Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldum, 5 yarışta 3 altın kazandırdım. Ege sularındaki yüzme yarışları muhteşem. Bugün 5 kilometre yüzdüm. 1 buçuk kilometre genel klasman kadınlar birincisi oldum. Müthiş bir keyif alıyorum. Yüzmeyi hiç bırakmadım. 20 seneden fazladır yüzüyorum. Yazdığım ‘Limitlerin ötesi ‘isimli kitabımda, her kulacımızda aslında kendi limiti aşıyoruz. Kendimizi tanıyoruz, kendi gücümüzün keşfediyoruz, aslında sandığımızdan çok çok daha fazlası. Ben bunu göstermek, bunu kanıtlamak istiyorum herkese. Buradaki bütün sporcular da zaten o yolda. Herkes kendisini aşma peşinde" dedi.

5 yıllık profesyonel yüzücü ve 3 yıl önce Manş denizini yüzerek geçen Marmarisli Turizmci Emre Deliveli aynı zamanda maratonun sponsorlarından olduğunu belirterek, ’’Ben aslında yüzmeyi oldukça seviyorum. 2017'de başladım ama dalganın hızı başlangıç oldu. 2019'da Manş Denizi'ni geçtim,15 saat 41 dakikada. Kendim de yüzme camiasında olduğum için böyle bir yüzme yarışması yapılsın diye çok istiyordum. Sağ olsun maraton da buna öncü oldu, çok güzel bir 5 gün geçirdik. Önce Çarşamba, Perşembe, Cuma havuz yarışları olarak, sonra da Cumartesi, Pazar deniz yarışları yapıldı. Çok güzel katılım oldu. Dünya şampiyonasında derece şampiyon olan sporcular, milli sporcular ve bu arada ben dahil 3 tane Manş Denizi'ni geçen sporcu vardı. O yüzden çok da memnunuz. Yani inşallah çok daha iyi organizasyonlar yapılmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Yarışmaya Ankara’dan katılarak engelsiz sporcu kategorisinde yarışan ve bu maratonda ilk defa 5 kilometre kulaç atan yüzücü olarak kayıtlara geçen, Hasan Gökhan Kotan, "Hem havuzda yarıştım hem denizde tam 36 tane madalya aldım. Aynı zamanda milli basketbolcuyum takımım şu an kampta ben bu madalyaları takım arkadaşlarım kardeşlerim için aldım ‘’ diyerek gelecekteki hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu ifade etti.

5 gün süren Marathon Masters yüzme yarışması finalinden sonra yarışmacılar madalyalarını alıp hatıra fotoğraflarını çektirdikten sonra Marmaris’ten ayrıldı.

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