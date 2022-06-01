Büyükşehirden yangınlar için mobil istasyon Muğla Büyükşehir Belediyesi orman, konut yangınları için Bodrum, Fethiye, Milas ve Seydikemer ilçelerinde kurduğu mobil istasyonlar bugün itibari ile göreve başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi çıkması ihtimal her türlü yangınlara erken müdahalede bulunabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mobil istasyon ekipleri göreve başladı

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi teyakkuza geçti. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde çıkması ihtimal yangınlara en kısa sürede müdahale edecek itfaiye mobil istasyonu kurdu. Mobil istasyondaki itfaiye personeli 1 Haziran 2022 tarihi itibariyle görev bölgelerindeki yerlerini aldı.

Yangınlara anında müdahale

Mobil istasyonlar Seydikemer Kadı, Fethiye Karaçulha Hali ve Milas Koru Mahallesinde kuruldu. Mobil istasyon ekipleri olayların en fazla yaşandığı saat olan 11.00 ile 19.00 saatleri arasında görev yapacak. Mobil istasyon ekipleri bölgede aynı zamanda konut ve orman yangınına en kısa sürede müdahale edecek.

Bodrum Liman’da öncü mobil istasyon

Muğla Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerin yanı sıra turizm merkezlerinde de mobil istasyon kurdu. Yaz aylarında yoğun nüfus ve trafik artışının yaşandığı Bodrum’da öncü mobil istasyonu göreve başladı. Bodrum Yat Limanında göreve başlayan öncü mobil istasyon aracı şehir merkezindeki araç kazasına ve araç yangınına anında müdahale edebilecek.

Kırsal mahallelere 150 yangın tankeri

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından konut, ahır ve orman yangınları açısından hassas olan kırsal mahallelere 150 adet su tankeri dağıtıldı. 3 ton ile 4,5 ton arasında değişen su tankerleri sayesinde yangınlara ilk müdahale yapılabilecek. İl genelinde itfaiye ekipleri için Bin 113 adet su alma noktası oluşturdu. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi il genelinde 13 grup amirliği, 25 istasyon 38 noktada 489 personel ile görev yapıyor.

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