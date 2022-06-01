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Köyceğiz’de 7,5 hapis kararı bulunan şüpheli yakalandı

İHA

Köyceğiz’de 7,5 hapis kararı bulunan şüpheli yakalandı

Kamu kurum ve kurumlarından hırsızlık suçu nedeniyle kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli JAST tarafından yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığının aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda yakalama kararı bulunan şüpheliler tek tek yakalanıyor. Hakkında ‘Kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık’ suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan R.Y. isimli şahıs JASAT Timi ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.
R.Y. isimli şüpheli, tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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