Muğla Emniyet Müdüründen tatilcilere 'sahte rezervasyon' uyarısı



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, kentin turizm merkezlerindeki lüks otellerin internet sayfalarının kopyalanarak oluşturulan sahte rezervasyonlara karşı dikkatli olmaları konusunda tatilcileri uyardı. Dilberkoğlu, "Tatilcilerimizin güvenirliliğini kanıtlayan seyahat acentelerinden rezervasyon yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından çocuklar başta olmak üzere her yaş grubuna yönelik olarak güvenli internet ve bilinçli sosyal medya kullanımı, çevrimiçi dolandırıcılığa karşı bilinçlendirme, teknoloji bağımlılığını önleme, yasa dışı bahis ile mücadelenin önüne geçilmesi için hayata geçirilen 'Siberay' projesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Muğla Şehit Mehmet Kemal Coşar ek hizmet binasındaki toplantıya Muğla İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ali İhsan Başaşçı ve polis memurları katıldı.

İl Emniyet Müdürü Dilberoğu, suçların sanal ortamda işlenir hale geldiğini belirterek, "Özel hayatın dokunulmazlığı, hakaret, tehdit, dolandırıcılık ve uyuşturucu gibi suçlarla sanal alemde karşılaşıyoruz. Siberay projesi sayesinde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. İnternet ortamındaki suçları takip eden sanal devriyelerimiz bulunuyor. Önemli tespitleri oluyor" dedi.

Suvat Dilberoğlu, her yıl 3 milyon yerli ve yabancı turistin tatilini geçirdiği Muğla ve ilçelerinde sahte rezervasyonla dolandırıcılığa karşı uyarılarda bulundu. Dilberoğlu, dolandırıcıların sahte rezervasyon yöntemiyle haksız kazanç elde ettiğini ve tatilcilerin ise mağduriyet yaşadığına dikkati çekip, "Sahte web sitelerine, otellerin sitesi kopyalanıyor. Bu sayfalarda sözde ucuz fiyatla tatil paketi ya da ucuz odalar satılıyor. Tatilcilerimizin güvenirliliğini kanıtlayan seyahat acentelerinden rezervasyon yapmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-06-02 15:29:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.