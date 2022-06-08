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Engelli kuzeni ilham kaynağı oldu, birincilik aldı MSKÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi Metaverse Araştırma Grubu üyesi Reyhan Duygu, engelli kuzeni için geliştirdiği program ile hem birincilik ödülü, hem de özel ödül aldı

İHA

Ege Bölgesi üniversiteleri arasında bu yıl 11'incisi düzenlenen 'Genç beyinler, yeni fikirler' proje yarışmasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Metaverse Araştırma Grubu öğrencisi Reyhan Duygu, 'Engelsiz adil evren' projesi ile fikir yarışması birinciliğinin yanında Bilgisayar Mühendisleri Odası'nın özel ödülüne layık görüldü.

Engelli kuzeni ilham kaynağı oldu, birincilik aldı MSKÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi Metaverse Araştırma Grubu üyesi Reyhan Duygu, engelli kuzeni için geliştirdiği program ile hem birincilik ödülü, hem de özel ödül aldı

Ege Bölgesi üniversiteleri arasında bu yıl 11’incisi düzenlenen ‘Genç beyinler, yeni fikirler’ proje yarışmasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Metaverse Araştırma Grubu öğrencisi Reyhan Duygu, ‘Engelsiz adil evren’ projesi ile fikir yarışması birinciliğinin yanında Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın özel ödülüne layık görüldü.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Metaverse Araştırma Grubu üyesi ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, fiziksel engele sahip bireylerin hareket deneyimlerini yaşayabilecekleri bir sanal ortam prototipi oluşturdu.
Proje ile sesli komutların hareket komutlarına dönüştürülmesi aracılığıyla fiziksel engele sahip bireylerin hareketleri deneyimleyebilmeleri amaçlandı. Sistemin sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla token (dijital mülk) ekonomisi, Metaverse için geliştirici (creator) ekonomisi oluşturuluyor.
‘Engelsiz Adil Evren’ projesi için yeni nesneler, animasyonlar ve diğer yenilikleri eklediklerinde dijital mülk kazanmaları sağlanacak. 2209A desteği almaya hak kazanan projenin gelişmiş hali TEKNOFEST yarışmasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini temsil edecek.
Projenin danışmanlığını MSKÜ Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Dr. Enis Karaarslan, yürütücülüğünü Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Reyhan Duygu ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Enes Atalay ve Hakkıcan Bülüç de projeye katkıda bulunuyor.

Kuzeni ilham kaynağı oldu
Projenin çıkış noktasının engelli kuzeninin sağlam bireyler gibi dijital ortamda yürüyebilmesi, sağa sola dönebilmesi, hatta yüzebilmesi için geliştirdiğini belirten proje yürütücüsü Reyhan Duygu, “Ege Bölgesi üniversiteler arasında düzenlenen genç beyinler yeni fikirler yarışmasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Metaverse Araştırma Grubu olarak okulumuzu temsil ettik. Engelsiz Adil Evren isimli projemiz ile fikir yarışması birinciliği ve Bilgisayar Mühendisleri Odası özel ödülü almaya hak kazandık. Projemizin çıkış noktası kuzenimden gelmekte. Kuzenim fiziksel engele sahipti. Onların kendilerine özel alanlarının bulunmadıklarını fark ettim. Onlar için fiziksel engele sahip bireylerin hareket deneyimlerini yaşayabilecekleri ve sanal ortamın oluşturulması üzerine bir proje oluşturdum. Projemiz için şu anda sanal bir oda oluşturulmuştur. Sesli hareket komutlarıyla avatarlarımızı hareket ettirebilmekteyiz. Sanal odadan çıkan bu projenin sanal bir bahçe, sanal ortamda uçabileceğimiz, yüzebileceğimiz ortamların oluşmasıyla genişlemesini hedeflemekteyiz. Çalışmalarımız devam etmekte. TEKNOFEST’te engeliz yaşam teknolojileri kategorisinde yarışmaktayız ve yarı finale kaldık. Projemizin gelişmiş versiyonunu TEKNOFEST’te sunuyor olacağız” dedi.

Sosyal sorumluluk projesi
Projenin danışmanlığını yapan MSKÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Enis Karaaslan, “Sürdürülebilirlik derken aslında merkeziyetsiz teknolojilerden ve token ekonomisinden söz ediyoruz. Kripto paraların çok farklı dile getirildiğini hepimiz duyuyoruz. Ama biz burada tamamıyla sosyal sorumluluk projesinde, bu işten bir para kazanma hedefiyle değil, fark oluşturma hedefiyle nasıl kullanılabileceğini göstermek istedik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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