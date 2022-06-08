Bodrum'da dalgıçlar denizden şezlong, araç lastiği, lavabo çıkardı



Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Dünya Çevre Günü etkinliği kapsamında dalgıçlar deniz temizliği yaptı. Denizden hoparlör, lavabo, şezlong, cam şişe, araç lastiği başta olmak üzere 2 ton 829 kilogram atık çıktı.

'5 Haziran Dünya Çevre Günü' dolayısıyla Kumbahçe'de deniz temizliği etkinliği yapıldı. Etkinlikte Bodrum Belediyesi dalgıçları ile Muğla Sualtı Grup Amirliği polis dalgıçlar, Paşatarlası'ndan, Bodrum Kalesi'ne kadar olan bölümü temizledi. Yaklaşık 2 saat süren temizlikte atıklar tekneye alınıp, karaya çıkarıldı. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Vekili Mustafa Coşkun, dalgıçlar, idari amirler ve öğrencilerin yer aldığı etkinlikte, 562 kilogram cam, ağırlığı 320 kilogram olmak üzere 15 araç lastiği, 785 kilogram plastik, 784 kilogram metal ve 378 kilogram diğer atıklar olmak üzere toplamda 2 ton 829 kilogram atık toplandı. Atıklar belediye ekiplerince kamyona alınarak geri dönüşüme kazandırılması için merkeze gönderildi. Öte yandan, çevre günü etkinliklerinde kentte gecenin ilerleyen saatlerine kadar farkındalık etkinlikleri düzenlenecek.

Etkinlikte konuşan Bodrum Kaymakamı Bayar, "Denizimizi, ormanımızı korumamız gerekiyor. Geri dönüşümleri çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Biyolojik ve kimyasal atıkları birbirinden ayırmamız gerekiyor. Biz çocuklarımıza bir noktada bu etkinlikte duyarlılık kazandırmaya çalıştık. Çocuklar cıvıl cıvıl umarım onlar da bu farkındalığı hissetmişlerdir" dedi.

Belediye Başkan Vekili Coşkun ise "Bugün burada kamu ve özel kurumlarımızın katkılarıyla deniz dibi faaliyeti gerçekleştirdik. Bodrum Belediyesi olarak 8 yılda yaklaşık 35 bin ton geri dönüşüm atıkları topladık. 2022 yılında 15 koyda deniz dibi çalışması yaptık. Temizlemek zor, atmak kolay. Atalarımızdan miras denizlerimizi gelecek nesillere bırakmak gibi bir görevimiz var" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-06-08 17:59:09



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