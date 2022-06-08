Köyceğiz Gölü kenarında sazlık yangını (2)

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5 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Köyceğiz Gölü kenarında bulunan sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 8,5 saat süren çalışması ile tamamen söndürüldü. Yangında 5 hektar sazlık alan zarar gördü. (DHA)Süleyman İLTER / KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Köyceğiz Süleyman İLTER

2022-06-08 20:35:56



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