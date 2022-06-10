Yangına giden itfaiye aracı yan yattı, 2 itfaiye eri yaralandı



Fırat AKAY/BODRUM(Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yangın ihbarına giden itfaiye aracı kaygan zemin nedeniyle devrildi. Kazada 2 itfaiye eri yaralandı.Kaza, saat 22.00 sıralarında GüvercinlikMumcular kavşağında meydana geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 48 UM 032 plakalı itfaiye aracı bir otelde yangın ihbarı üzerine harekete geçti. Yola dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıkan itfaiye aracı devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan itfaiye şoförünün tedavisi ayakta yapılırken, hafif şekilde yaralanan Çağdaş Varvil tedbir amaçlı Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerince trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, itfaiyenin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Öte yandan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün kazayla ilgili sosyal medya hesabından, "Bodrum Güvercinlik'te bir otelde çıkan yangına müdahaleye giderken kaza geçiren itfaiye ekibimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenmek beni mutlu etti. Sağlığınız her şeyden önemli çocuklar.´´ notuyla paylaşım yaptı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-06-10 02:15:58



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