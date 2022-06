Artvin’den Hatay’a kadar deniz suları analiz edilecek ‘Sıfır Atık’ projesine deniz suyu analiz desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan ve tüm dünyaya örnek teşkil eden ‘Sıfır Atık’ projesi çerçevesinde ‘Geleceğe yelken açıyoruz’ ekibi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğinde Türkiye’nin tüm kıyılarından alınan su numuneleri analiz için MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi hocalarına teslim edildi.



‘Gelecek için Yelken Açıyoruz’ ekibi tarafından denizlerdeki çevre kirliliğine dikkat çekmek, bu konuda farkındalık oluşturmak ve ‘Sıfır Atık’ projesine destek vermek için deniz suyu numuneleri alımı Artvin Hopa’dan başladı. Karadeniz’den başlayan deniz suyu numune alımı, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesine kadar devam etti. Türkiye’nin tüm kıyılarından alınan deniz suyu numuneleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Laboratuvarı'nda plastik kirlilik analizi yapılacak. Her bölgeden alınan su numuneleri plastik kirliliği ve mikro plastik içeriği açısından incelenecek. Denizlerimizdeki kirlenmenin profili akademik ve bilimsel yöntemlerle ortaya konacak. Bu bilgi ışığında sıfır atık hareketi yeni projeler ve çalışmalar için desteklenmiş olacak.



Türkiye’nin tüm kıyılarından alınan su numuneleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne ait ‘Rota 48’ gemisinde ‘Geleceğe Yelken Açıyoruz’ tekne kaptanı Murat Tan tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağdaş Gönen’e teslim etti. Deniz kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak ve sıfır atık projesine destek vermek amacıyla yapılan etkinlikte konuşan MSKÜ Su Ürünleri Fakültesinden Doç. Dr. Çağdaş Gönen, “Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde ‘Sıfır Atık’ hareketi başlatılmıştı. Ülke çapında çok etkili bir proje olarak başladı ve hatta Dünya’ya örnek olduğunu söyleyebiliriz. Bu proje çerçevesinde ülkemizde israfın önlenmesi kaynakların verimli kullanılması ve atık oluşumunun azaltılması, bunun önüne geçemiyorsak bile atıkların geri dönüştürülmesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile birlikte çalışmalar sürdürülmekte. Bizler de Üniversite ve Akademisyenler olarak bu projeye bilimsel ve akademik destek vermeye devam ediyoruz. Gelecek için Yelken Açıyoruz ekibi Artvin Hopa’dan başladı Karadeniz’i, Marmaray’ı, Ege’yi ve Akdeniz’i geçerek bir seyir yaptı. Çevre problemlerinde farkındalık oluşturmak, iklim değişikliği konusunda insanların dikkatini çekebilmek için yaptılar. Bütün bu seyahatleri boyunca bizim için tüm kıyılardan deniz suyu örneği aldılar. Bizler bu suların içinde plastik kirliliği analizleri yapacağız. Sıfır atık projesine bilimsel ve akademik desteğimizi ortaya koyacağız. Denizlerdeki atıkların yüzde 80’i karasal kaynaklıdır. Bu atıkların da yüzde 70 kadarı plastik kökenlidir” dedi.



“Gelecek için yelken açıyoruz’ kaptanı Murat Tan ise “Projemiz geçtiğimiz yıllardaki doğal afetlerden dolayı aklımıza geldi. Çok uzun yıllardır yaşadığımız afetlerle karşı karşıyayız. Bedenen, madden ve manen konuya dahil olduk. Geçtiğimiz son iki yıl çok ağır geçiyor bu konularda. Yangınlar, seller, depremler. Bir şeyler yapmamız lazım dedik. Gemi batıyor ve su alıyor. İşin bir ucundan tuttuk. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden hocalarımız bizlere destek oldu. Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi Utku Gümrükçü önderliğinde çıktık. Bütün doğa sorunlarını dikkat çekmek için Artvin Hopa’dan Hatay’a kadar yaklaşık 22 günlük ve 2 bin millik bir yol yaptık. Bu yolculuk esnasında her yerden su topladık. Bütün şehirlerden aldığımız suların notlarını aldık. Tarihlerini, saatlerini, sıcaklıklarını not aldık. Bu sene yaptığımız bu projeyi seneye daha geniş bir şekilde yapacağız. Ülkemizdeki ilerlemeyi ya da kirliliği tekrar kontrol edeceğiz” dedi.



MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murt Yabanlı, “1905’li yıllarda yaygınlaşmaya başlayan plastik kullanımı günümüzde yıllık 400 milyon tonluk bir rakama ulaşmıştır. Muazzam rakam bu. Bu plastikler atık, arıtılma işleminden geçmeden doğaya karışmakta. Doğaya karışan plastikler özellikle denizlerdeki organizmalarda midelerinin besin zannedilerek tüketilmesiyle dolmasına ve ve bir takım sıkıntılara neden olmakta. Mikroplastikler ile ilgili günümüzde sürekli yeni bilgiler ortaya çıkmakta. İnsan sağlığına olumsuz etkileri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Özellikle akciğer ve insan kanında tespit edildi. Bu da hem atmosferden, hum sulardan hem de beslenme yoluyla insana geçişi söz konusu. Doğayı kurtarmak bizim elimizde” dedi.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sırrı Sunay Gürleyik, “Murat kaptan 29 günlük uzun ve durmaksızın bir seyir ile Karadeniz’den, Ege’den Akdeniz’in sonuna kadar su numuneleri topladı. Suların analizinin yapılması için bugün Üniversitemize teslim ediyor” dedi.

