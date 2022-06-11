Muğla'da okul sporlarında başarılı öğrenciler ödüllendirildi Muğla'da okul sporları Müsabakalarında, ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren 77 öğrenci ödüllendirildi.

Okul Sporları Müsabakalarında, ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren, Muğlalı 77 öğrenci düzenlenen tören ile ödüllendirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törene; Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, protokol üyeleri, sporcular, aileleri, antrenörleri ve öğretmenler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay yaptığı açılış konuşmasında, “Bizlere bu gururu yaşatan, bugün bu salonda bir araya gelmemize vesile olan kıymetli sporcu öğrencilerimizi, kutluyorum. Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sportif, sanatsal, kültürel faaliyetlerde de en önde olması ve bu alanlarda kendilerini yetiştirmeleri son derece önem arz etmektedir. Öğrencilerimiz, uluslararası müsabakalarda gösterdikleri başarılar ile hem şanlı bayrağımızı gönderde dalgalandırmakta hem de ülkemizi ve ilimizi tüm dünyaya tanıtmaktadırlar” dedi.

Sporcu öğrencileri emek, gayret ve fedakarlıklarından dolayı yürekten kutlayarak sözlerine başlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ise başarının mutfak kısmında emeği olan herkese teşekkür etti. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan konuşmasında, “Sizler bizler için çok kıymetlisiniz, geleceğimizin teminatısınız. Sizleri çok iyi yetiştiren kıymetli aileleriniz var. Çocuklarımızın bugün hem eğitim hayatında, hem de spor faaliyetlerinde dereceye girmesi tabiki anneye ve babaya düşüyor” dedi

Okul sporları için Muğla’mıza iki milyon bütçe ayrıldı

Gençlik Spor Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı olarak çocukların hem eğitimini hem de sportif faaliyetlerini en iyi şekilde gerçekleştirmeleri amacında olduklarını belirten Milletvekili Yelda Erol Gökcan “Bugün 20212022 eğitim öğretim yılında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, okul sporları için Muğla’mıza 2 milyon TL bütçe ayrıldı. Bu bütçeyle çocuklarımız, bugün buralarda güzel başarılara imza attı. Bu bizim için yeterli mi tabiî ki değil. Biz istiyoruz ki çok daha fazla bütçeler ayrılsın, çocuklarımız sportif faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri çok daha iyi imkanlara sahip olsunlar. Bugün 6 ilçemizde gençlik merkezlerimiz var, futbol sahalarımız var. Her geçen gün tenis kortlarımızın sayısını arttırıyoruz. Amacımız Muğla’da yaşayan çocuklarımız ve gençlerimizin her türlü sportif faaliyetlerini güzel bir şekilde yapmasını istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Okul Sporları kategorilerinde ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dereceye giren sporcu öğrencilere, protokol tarafından ödülleri verildi.



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