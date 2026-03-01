Muğla'da bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. B.B'nin (23) kullandığı 35 BPT 234 plakalı otomobil, Yatağan-Milas kara yolu Kozağaç mevkisinde kavşakta bariyere çarparak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan A.T.E. (23) ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

