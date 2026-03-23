Muğla'ya İngiltere'den gelen sezonun ilk turist kafilesi çiçeklerle karşılandı

Muğla'nın Dalaman ilçesine İngiltere'den sezonun ilk turist kafilesi geldi.



İngiltere'nin Manchester şehrinden YDA Dalaman Havalimanı'na inen kafile için karşılama töreni düzenlendi. Havalimanı yetkililerince çiçeklerle karşılanan kafiledeki 189 yolcuya hediyeler verildi.



Çeşitli ikramlarda bulunulan İngiliz turistler, işlemlerinin ardından konaklayacakları otellere hareket etti.



YDA Dalaman Havalimanı CEO'su Yiğit Laçin, yaptığı açıklamada, yeni sezona kapsamlı operasyonel hazırlıklar ve yolcu deneyimini odağına alan yatırımlarla girdiklerini söyledi.





Terminal altyapısında birçok alanda gerçekleştirilen iyileştirmelerle yolculara daha akıcı, hızlı ve stressiz bir havalimanı deneyimi sunmayı hedeflediklerini belirten Laçin, "Havalimanı olarak bölge turizmine değer katarken, misafir memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmayı sürdüreceğiz." dedi.

