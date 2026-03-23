Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Marmarisli öğrenciler Kore'de Türk şehitliğini ziyaret etti

        Muğla'daki Çağdaş Bilim Koleji öğrencileri, Güney Kore'nin Busan kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Anıtsal Mezarlığı'nı ziyaret ederek Türk şehitlerini andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 19:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kolejden yapılan açıklamaya göre, öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan heyet, 1950-1953 yıllarında gerçekleşen Kore Savaşı'nda şehit düşen Türk askerlerin ebedi istirahatgahına ziyarette bulundu.

        Ziyaret kapsamında düzenlenen programda, Kore Savaşı sırasında dünya barışı için canlarını feda eden 721 şehit anısına saygı duruşunda bulunuldu. Öğrenciler, mezarlıkta bulunan Türk şehitlerinin kabirlerine çiçek bıraktı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen okul yöneticisi Muharrem Özalp, ziyaretin öğrencilerin tarih bilincini güçlendirmeyi amaçladığı belirterek, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimizin bu tür ziyaretlerle geçmişle bağ kurması, fedakarlık ve vatan sevgisi kavramlarını yerinde hissetmesi büyük önem taşıyor. Genç nesillere milli değerlerin aktarılması açısından bu deneyimin anlamlı bir katkı sunduğuna inanıyoruz."

        Duygu dolu anların yaşandığı anma programında, şehitlere minnet mesajları sunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı

        Benzer Haberler

        Milas'ta sıkışmalı kaza
        Milas'ta sıkışmalı kaza
        Marmaris'e bayramda yaklaşık 44 bin araç giriş yaptı
        Marmaris'e bayramda yaklaşık 44 bin araç giriş yaptı
        Marmaris'te turistler çiçeklerle karşılaşılandı
        Marmaris'te turistler çiçeklerle karşılaşılandı
        Muğla'da dolu sürprizi
        Muğla'da dolu sürprizi
        Muğlaspor ile Olgunlaşma Enstitüsü arasında iş birliği
        Muğlaspor ile Olgunlaşma Enstitüsü arasında iş birliği
        Bodrum'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı...
        Bodrum'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı...