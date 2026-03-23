        Bodrum'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 16:35 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

        Çalışma kapsamında, Yahşi Mahallesi'nin sahil kısmında bota binmek üzere olan bir grup düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenleri Muğla'ya getirdikleri, konaklama imkanı sağladıkları ve deniz yoluyla yurt dışına çıkmalarını organize ettikleri belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

