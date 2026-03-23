        Fethiyespor'un 93. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor Kulübü'nün 93. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

        Giriş: 23.03.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Lacivert-beyazlı takıma gönül verenler, yıl dönümü etkinliği kapsamında Fethiye Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Beşkaza Meydanı'na geldi.

        Kulüp Başkanı Esat Bakırcı ile Fethiyespor Taraftarlar Derneği Başkanı Özkan Hırçın, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.


        Bakırcı, yaptığı konuşmada, Fethiyespor'un bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Yapımı süren tribünlerin bir an önce tamamlanması için çalıştıklarını dile getiren Bakırcı, "Allah izin verirse 94. yılımıza yeni stadımızla gireceğiz." dedi.

        Fethiyespor Taraftarlar Derneği Başkanı Özkan Hırçın da törende konuşma yaptı.

        Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Fethiyespor kulüp yönetim kurulu üyeleri ve personeli ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de törene katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

